До края на последния зимен месец времето ще остане динамично – с чести валежи от дъжд и сняг, и големи скокове в дневните температури.

В понеделник облачността ще е променлива – повече слънчеви разкъсвания ще има в Северна България. В южната половина на страната и на места край морето - следобед и привечер, са възможни кратки, локални валежи от дъжд. Дневните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса.

Във вторник и сряда до обяд страната отново ще попадне в обхвата на средиземноморски циклон. Междувременно ще нахлува и студен въздух. В планините и в Северозападна България ще завали сняг. В останалите части на България ще падне първо дъжд, който в хода на застудяването ще се обръща в сняг. Ще се образува снежна покривка – в някои райони на Северозапада - до 20-30 см, с предпоставки за усложнения в трафика по пътищата.

В Югоизточна България преобладаващите валежи във вторник ще са от дъжд. Сняг там се очаква едва в нощта срещу сряда. Възможно е да се акумулират по-значителни количества с риск от разливи по реките и локални наводнения.



Ще се усили вятърът и в сряда поривите ще са със скорост над 50 км/ч., край морето – временно и по-силни. Температурите в топлите часове във вторник ще са в широк диапазон – от 1-2 градуса в Северна България до над 10 в някои югоизточни райони.



В четвъртък ще е слънчево, с минимална облачност. Призори термометрите ще паднат до минус 4 – минус 5 градуса, но през деня ще се колебаят в интервала 10-15 градуса.



Валежна обстановка ще се оформи и в края на седмицата. В петък облаците от запад на изток бързо ще се увеличат. Според ранните прогнози следобед и вечерта ще вали дъжд – по-съществени количества се очакват в Източна България. С падането на температурите през почивните дни ще има локални снеговалежи. Термометрите в петък ще са в по-високия диапазон – между 10 и 15 градуса. В събота и неделя обаче ще е студено, с дневни температури от 0 до 5 градуса.



Последната февруарска седмица се очертава да е с повече облаци в самото начало. Ще има условия за локални валежи от дъжд. Около средата на периода слънцето ще е по-щедро, а температурите ще са в интервала 10-15, на места - и над 15 градуса. В последните дни на февруари предстои захлаждане с кратки, локални дъждове.