Срещата на Румен Радев в Берлин не даде старт на политическа кампания. Около това мнение се обединиха в „Твоят ден” по NOVA NEWS проф. Росен Стоянов от „Галъп Интернешънъл Болкан“ и директорът на Националния център за книгата към НДК Светлозар Желев.

"Прибързано би било да се правят някакви големи генерализации и оценки на публичността на Радев като обикновен български гражданин. Срещата му с българи зад граница я разглеждам не като част от кампания, защото определено той не беше подготвен да говори като партиен лидер. Нямаше какво ново да съобщи през формалния информационен повод на всички нас, които тръпнем в очакване какво ще прави". Това коментира проф. Стоянов по повод срещата на президента Радев (2017 г. – 2026 г.) с българи в Берлин.

По думите му срещата в германската столица "не била интерактивна или диалогична". "Той беше в ролята на човек, който като че ли е подведен от своите съветници да тръгне някъде отвън, да направи някакви изяви и да се върне обратно тук, за да започне реално кампанията. Такива ситуативни изяви се ползват за даване на конкретика. В случая почти нищо не чух, освен, че ще участва в коалиция. Нещо, което е абсолютно логично, при положение, че няма да му стигне времето да реализира в законовия срок регистрация на свой собствен проект", изтъкна той.

Според Желев това "също не било начало на кампания". "Не чухме кога ще стартира. Беше ясно, че няма време за създаване на отделен политически субект, от името на който да се яви Румен Радев като лидер. Така че предстои да видим кои партии ще влязат в тази коалиция. Ще очкаваме едно наистина конкретно послание – какви ще бъдат основните политически движещи сили и цели, които ще си постави една такава коалиция за следващия парламент", посочи той.

Желев допълни, че една от възможностите е коалицията, с която ще участва Радев, да бъде около Българската социалистическа партия, заедно с още няколко други. "Кои обаче точно ще влязат - не е ясно. Политическото позициониране - някъде между БСП и „Възраждане“, за да могат да бъдат привлечени хората от този спектър. Всички партии, които влизат в този диапазон, е възможно да бъдат част от подобна коалиция", твърди директорът на Националния център за книгата към НДК.

На въпрос къде са "червените линии" и кой с кого не може да се коалира Желев отговори, че и в момента има "някакъв вариант на такива граници". "Всички се дистанцират от определени политически фигури, възприемани като символи на корупцията в България. Но каквото и да направи Румен Радев, първо трябва ясно да заяви какви ще бъдат политиките му", посочи Светлозар Желев.

"Би трябвало да слушаме много внимателно и да чуваме какво казват отделните политически представители и лидери. Борисов какво каза по повод ПП–ДБ? Радев как ги нарече преди време? Ако има промяна в оценките, тя трябва да бъде аргументирана", припомни от своя страна професор Стоянов.

Редактор: Станимира Шикова