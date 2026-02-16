До края на март Столичната община пуска мобилно приложение, чрез което картата за градски транспорт ще може да бъде дигитализирана и добавена в електронен портфейл. Пластиката остава валиден начин за пътуване, но гражданите ще имат възможност да регистрират картата си през приложението, да я използват чрез мобилен телефон или смарт часовник и да я валидират с едно докосване.

Мащабни промени в движението по бул. „Владимир Вазов” за половин година

Приложението ще позволява онлайн зареждане на всички видове превозни документи – персонализирани и неперсонализирани, както и автоматично подновяване. Това ще улесни процеса по обслужване и ще намали необходимостта от посещения на гишета. Валидирането остава задължително – то гарантира отчетността на системата и сигурността при пътуване. На следващ етап ще бъде интегрирана и информация в реално време за движението и пристигането на превозните средства.

Паралелно с дигитализацията продължава и разширяването на метрото. До 31 август ще бъдат пуснати в експлоатация три нови метростанции.

Осигурени са средства за заплатите в сектора до края на март, като се водят активни разговори за гарантиране на устойчиво финансиране през цялата година.