Постановката на Ямболския драматичен театър и режисьора Атанас Жеков-Кроко „220 Лисини хитрини” ще бъде представена безплатно за децата от квартал „Каргона“. На 18 февруари, сряда, от 18:00 часа, актьорите Цветелина Кънева, Капка Валентинова и Димитър Димитров ще очакват малките зрители в залата на Народно читалище „Пробуда-1909”, за да играят и творят заедно.

Държавен театър „Невена Коканова” и община Ямбол обединиха усилията си в инициативата „Театър за малките приятели“, за да може децата в града да усетят удоволствието от срещата си с героите от сцената, както и с актьорите.

Сценографията на „220 Лисини хитрини” е на Александрина Игнатова. Режисьорът Атанас Жеков – Кроко е преплел в забавен и поучителен разказ няколко истории за Кума Лиса. В представлението са включени най-популярните и обичани приказки от българския фолклор, с които са израснали поколения деца: „Косе Босе”, „Кумчо Вълчо рибар”, „Двеста и двайсет хитрини”, но представени през гледната точка на Кума Лиса, пресъздадени с много хумор, песни и неочаквани обрати. Героите ще отведат малките зрители в самобитния и колоритен свят на народното ни творчество.

Снимка: Община Ямбол

На 10 март, вторник, от 18:00 ч. ще бъде представена и в зрителната зала на Читалище „Зора-1945” на Баира.

Входът за всички постановки е безплатен.

Това е поредният културен продукт, който се финансира от община Ямбол и от Европейския съюз - NextGenerationEU в рамките на проект „Културно многообразие и иновации в Ямбол: развитие на градския културен живот чрез сътрудничество и нови формати”. Проектът е финансиран по Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини” от Национален план за възстановяване и устойчивост чрез Механизма за възстановяване и устойчивост /МВУ/ и Европейския съюз - NextGenerationEU.

Снимка: Община Ямбол

