Предупреждения за опасно време в цялата страна. Издадени са предупредителни кодове от първа и втора степен за обилни валежи и силен вятър.

Оранжев код е обявен за областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, София-област, Ловеч, Видин и Монтана. Валежи от сняг ще има в северозападните области и по високите полета в Западна България.

В повечето райони валежите ще са от дъжд. В Североизточна България пулсациите на вятъра ще достигат до 17–20 м/с. Температурите ще се понижат значително и ще останат между 0 и 5 градуса през почти цялото денонощие.

Графика: НИМХ

По думите на климатолога Симеон Матеев, страната навлиза в поредна сложна метеорологична обстановка, причинена от добре изразен средиземноморски циклон, който преминава през Балканите. Този циклон вече е донесъл обилен сняг в Алпите и през днешния ден ще премине и през България, като ще доведе до интензивни валежи, усилване на вятъра и на много места – преминаване на дъжд в сняг.

Ситуацията се усложнява и от факта, че това е седми или осми циклон за последните около 20 дни. Количествата валежи от тези системи са над два до три пъти над климатичните норми за сезона. Почвите са силно преовлажнени, което означава, че дори по-умерени валежи могат да доведат до бързо покачване на речните нива и образуване на водни потоци.

През следващите около 36 часа най-големи валежни суми се очакват в Източна България, както и по южната граница с Гърция, в района на Източните Родопи, където количествата могат да достигнат между 50 и 80 литра на квадратен метър. Това са райони, в които при предишния циклон вече са паднали между 80 и 100 литра, поради което рискът от усложнения остава висок. Въпреки това прогнозата е, че настоящият циклон няма да доведе до толкова тежки наводнения, каквито имаше при предходния.

От тази вечер и през нощта срещу сряда в много райони на Северна България дъждът ще преминава в сняг. Очаква се образуване на снежна покривка в северните райони и по високите западни полета. Най-дебела ще бъде в Лудогорието и в районите на Силистра и Русе – между 10 и 15 сантиметра, а на места до около 20 сантиметра. По-сериозният проблем обаче ще бъде съчетанието на снега със силен северозападен вятър, който ще създава условия за виелици, навявания и образуване на преспи.

От тази вечер до утре на обяд пътуващите в Северна България и през планинските проходи трябва да са подготвени за истинска зимна обстановка – със силни снежни виелици, навявания по пътищата и временни затруднения в движението. В Южна България валежите ще са по-слаби, а преминаването на дъжд в сняг не се очаква да доведе до сериозни проблеми.

Утре следобед и вечер валежите постепенно ще спрат в цялата страна, но вятърът ще се усили значително. В Дунавската равнина и части от Западна Тракия поривите на северозападния вятър ще достигат 60–80 км/ч, а на отделни места – до около 100 км/ч, включително в района на Сливен. По високите части на планините се очакват бурни и дори ураганни пориви.

Редактор: Ина Григорова