Една от причините за отчетения ръст на инфлацията през януари е скокът на цените в сектор „Услуги”, особено в ресторантьорството. Това коментираха икономистите Агоп Каспарян и доц. Щерьо Ножаров в ефира на предаването „Твоя ден“ по NOVA NEWS.

По данни на Националния статистически институт инфлацията за първия месец на годината спрямо последния на миналата е 0,6%, а на годишна база – 3,5%. Поскъпване е отчетено при личните грижи, социалната защита, ресторантите и хотелите, както и при развлеченията, спорта и културата, докато цените на облеклото и обувките, транспорта и комуникациите намаляват.

Според Агоп Каспарян данните не са притеснителни, Той отбеляза, че става дума за предварителна, т.нар. „флаш статистика", която подлежи на корекция. По думите му ефектът от въвеждането на еврото и закръгляването на цените е бил ограничен, а инфлационният натиск идва основно от ръста на цените в сектора на услугите, особено в ресторантьорството. Той подчерта и влиянието на увеличените държавни разходи и възнагражденията върху паричната маса и инфлацията.

Доц. Щерьо Ножаров обърна внимание на различията между общата инфлация и поскъпването на малката потребителска кошница. Според него инфлацията в момента се движи основно от услугите, докато при храните поскъпването е по-слабо заради засиления контрол върху големите търговски вериги във връзка със Закона за въвеждане на еврото.

„По-скоро виждаме един парадокс – общата инфлация по индекса на потребителските цени нараства с 0,6%, докато малката потребителска кошница се увеличава с 0,5%. Това не се е случвало отдавна и показва, че инфлацията в момента е движена основно от услугите“, заяви той.

Редактор: Габриела Павлова