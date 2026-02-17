Софийският апелативен съд пусна под гаранция от по 10 000 евро Бисер Сивков и Николай Куцаров, които са обвиняеми по делото „Исторически парк“. Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

В края на ноември миналата година Софийската градска прокуратура привлече към наказателна отговорност общо седем души. Обвинението срещу тях е, че от началото на януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група за длъжностни присвоявания, измами и изпиране на пари.

Те са задържани по разследване след съвместна специализирана операция с КПК на територията на градовете София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски. През декември съдът остави в ареста петима от общо седемте обвиняеми.

Според съдиите Сивков и Куцаров вече не могат да повлияят на работата на разследващите или да извършат друго престъпление. Също така няма опасност двамата да се укрият.

По време на заседанието привърженици на партия „Величие“ се бяха събрали пред залата. След края му те обявиха, че трябва да съберат парите за гаранциите на двамата обвинени, за да могат да излязат на свобода.

