4 сигнала са получени в МВР от 2022 година досега срещу неправителствената организация на Ивайло Калушев - „Национална агенция за контрол на защитените територии“. Това става ясно от доклад на Инспектората във Вътрешното министерство след проверка, разпоредена от Даниел Митов.

Един от сигналите в МВР е за нарушение при сключването на споразумението между Екоминистерството и неправителствената организация на Ивайло Калушев. То е от преди 4 години, когато ресорен министър е Борислав Сандов. По сигнала е работила Националната полицията, а прокуратурата е образувала преписка.

„Това ми е известно, но до момента, както е видно, не е установено по никакъв начин, че има неправомерни действия или ощетяване на държавата вследствие на това рамково споразумение. Разпитван съм още през 2022-2023 г. Това споразумение е акт на добра воля - не изземва държавни функции и не е ангажирано с финансов ресурс”, посочи Сандов.

По другите три сигнала – за 8-годишно дете в риск, отглеждано в хижата, за религиозна група, блудствала с деца, и за заплахи от рейнджърите към туристи, Инспектората на МВР заключва, че по тях полицията е работила правилно и е сигнализирала съответните институции.

Особено внимание в доклада се отделя на сигнал за отправени заплахи за саморазправа в района на хижа „Петрохан“ от лица на моторни шейни, представили се като „Петрохански патрул рейнджъри“. Комисията обаче не е получила преписката на районното управление, поради което не е могла да формира еднозначен извод относно предприетите действия и тяхната законосъобразност. В документа изрично се отбелязва, че физическата липса на преписката е възпрепятствала анализа.

В хода на проверката са установени данни за дисциплинарни нарушения от служители на РУ-Годеч и ГДБОП по смисъла на Закона за МВР. Преписката била загубена при преместването на документалния архив от РУ-Годеч в РУ-Костинброд. Поради изтичане на сроковете обаче дисциплинарна отговорност не може да бъде реализирана. Комисията отбелязва още, че не са установени данни сдружението или свързани с него лица да са подавали сигнали за правонарушения в структурите на МВР.

Докладът разглежда и заявление за достъп до обществена информация, подадено през август 2024 г. от Антикорупционния фонд. Исканият достъп е бил предоставен с решение на директора на ГДНП, което не е било оспорено в законовия срок. Комисията подчертава, че евентуален контрол върху процедурата по Закона за достъп до обществена информация е извън нейната компетентност.

„В хода на проверката са получени данни, че пребиваването на представители на Сдружението в хижа „Петрохан” е известно на структурите на МВР, осъществявали дейност в района. На полицейските служители е известен фактът, че същите разполагат със съвременен дрон, снабден с термовизионна камера, както и с транспортни средства с проходимост при зимни условия, в това число и моторни шейни. Тази информация е придобита от граничните служители при осъществявани от тях обходи, с цел привеждане в известност на лица, живеещи постоянно в слабо населени райони. Нещо повече, тази информация е известна и на ръководството на ГД „Гранична полиция”, доколкото същото е уведомено лично от столичния кмет (…) в края на 2023 г., че негови познати, които са доброволци природозащитници, често обитават хижа „Петрохан” и могат да съдействат на органите на ГДГП при осъществяването на дейността им”, пише в доклада. Васил Терзиев печели местния вот в Столичната община на 6 ноември 2023 г. и от 13.11.2023 г. е официално на кметския стол в София .

В заключение се отправят конкретни препоръки: директорът на ГДБОП да предприеме мерки за по-стриктно документиране на оперативните и други действия, а директорът на ОДМВР–София да подобри организацията по прилагане на вътрешните правила за документооборот в РУ–Годеч. Предвижда се ръководителите да информират писмено дирекция „Инспекторат“ за предприетите действия в едномесечен срок.

