По време на огледа на хижа „Петрохан” от МВР са установени множество гилзи в различни помещения. Някои от тях били деформирани, с разкъсани корпуси и липсващи капсул-възпламенители. Върху други куршуми не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни. Според експерти по балистика в Научния институт по криминалистика тези данни дават основание да се направи заключението, че намерените гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие.

Експертите уточняват още, че ако патроните не са поставени и заредени в оръжие и са подложени на термично въздействие (напр. при пожар) - при достатъчно висока температура барутът вътре в гилзата може да се самовъзпламени. Тогава:

►Барутът изгаря бързо

►Налягането в гилзата нараства

►Гилзата се разкъсва и/или куршумът се отделя.

Случаят "Петрохан-Околчица": Претърсиха дома на Ивайло Калушев в бургаско село (ВИДЕО+СНИМКИ)

Тъй като няма цев, която да насочи и задържи налягането, куршумът обикновено не развива скорост, сравнима с тази при изстрел от оръжие. Частите (куршум или фрагменти от гилзата) могат да се разлетят на кратко разстояние, но с по-ниска енергия от нормален изстрел уточняват от МВР.

ВСИЧКО ЗА СЛУЧАЯ „ПЕТРОХАН” ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Калина Петкова