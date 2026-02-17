Новият български филм „Диви ягоди” е история, вдъхновена от сборника „Забравени от небето” на Екатерина Томова. В главните роли влизат Ванина Кондова, Иван Юруков и Стела Ганчева. Филмът разглежда емигрантството и завръщането към родовата памет, връщане към природата и връзката между семействата.

Редактор: Ивайла Маринова