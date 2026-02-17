Как се справяме със стреса, как приемаме промените и колко бързо се възстановяваме след криза? Всички тези умения се обединяват в понятието адаптационен капацитет. Темата коментира психологът Слави Стоев в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

По думите му адаптационният капацитет е степента, в която успяваме ефективно да се приспособим към нови ситуации с минимална загуба на емоционален, социален и личен ресурс. Всяка промяна носи стрес, защото автоматично оценяваме доколко ни застрашава и дали разполагаме с достатъчно сили да се справим.

Според специалиста ключов момент е овладяването на емоциите. Когато сме силно емоционални, способността ни за рационално мислене намалява. Разликата между овладяване и потискане е съществена – най-здравословният подход е преосмислянето на ситуацията и дистанцирането от първичната реакция. „Когато сме много емоционални, намалява активирането на интелектуалните части на мозъка. Колкото по-бързо овладеем емоционалната реакция, толкова по-бързо можем да влезем в интелектуален капацитет за реакция”, подчерта психологът.

Стоев подчерта ролята на нагласите. По думите му хората губят мотивация да търсят решения, когато вярват, че са безпомощни. Според психолога съществува и колективен адаптационен капацитет, при който лидерството играе решаваща роля. Лидерите могат да насочват обществените нагласи, да вдъхват спокойствие и да насърчават гъвкави решения в променяща се среда.

