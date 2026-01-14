Защо понякога сами заставаме на пътя на собственото си щастие и успех? Какво представлява самосаботирането или онези несъзнавани модели, които ни карат да отлагаме, да се отказваме или да рушим добрите възможности в живота си? Как да ги разпознаваме навреме и какво стои зад тях – страх, ниска самооценка или стари травми?

Примери за самосаботирането са отлагането или да се откажеш в последния момент от нещо, обясни в предаването „Социална мрежа” психологът Любомира Манчева. Друг пример е изчезването на мотивацията.

„Има три въпроса, които хората могат да си зададат. Първият: това, което правя, помага ли ми да стигна до целта, която искам? Вторият: колко често се повтаря това поведение? И третият: след това краткосрочно чувствам облекчение, а дългосрочно съжалявам ли? Ако отговорът е „да“, тогава по всяка вероятност става дума за самосаботаж и поставяне на препятствия към нашите цели, които иначе може много да искаме”, обясни Манчева.

Тя допълни, че всъщност самосаботажът е психологическа защита. „Пазим се от собствения си страх да се провалим. По този начин защитаваме и собственото си самоуважение. Пазим се и от това да успеем, което звучи странно. Това е може би по-малко говорената страна на темата. Когато успяваме, ставаме видими. Когато сме видими, сме под светлината на прожекторите. Това носи повече отговорност. А когато имаме повече отговорност, другите могат да ни оценяват, да ни наблюдават, да ни критикуват. За човек с крехка самооценка това може да бъде ужасяващо. И тогава той, съзнателно или не, си поставя препятствия”, обясни психологът.

Хората се самосаботират и в интимните отношения. „Много често в практиката си виждам как човек иска връзка – партньорство, интимност, споделеност. В същото време той избягва възможностите да срещне какъвто и да е човек и да има каквато и да е връзка. Сякаш очаква някой да му почука на вратата. Някой да каже: „Хайде да излезем”. Това е самосаботиране. Можем да бием спирачката до безкрай. А страхът не изчезва, докато не бъде чут”, каза психологът.

