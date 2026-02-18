Валежите покрай развиващия се средиземноморски циклон продължават и в сряда, но с тенденция да се изместват в източна посока. В Западна България ще спре да вали сняг още в часовете преди обяд и облачността ще започне да се разкъсва. В източната половина на страната валежите в хода на деня ще са почти навсякъде от сняг, който временно ще преминава през интензивни фази с бързо натрупване. Едва късно привечер и в Източна България ще спре да вали.





Следобедните температури ще са от 2 до 7 градуса, в някои североизточни райони - около и под нулата. Ще духат силни, студени, северозападни ветрове с почти ураганни пориви в източна България. Ще има условия за виелици и снегонавявания, в североизтока и за поледици.





В четвъртък се очертава слънчев ден в цялата страна. Рехава облачност ще се появи по-късно следобед в Западна България. Заради пренос на топъл въздух, следобед термометрите ще показват от 8 до 13 градуса. Малко по-студено ще остане в крайния североизток. Сутринта обаче ще е мразовита, с отрицателни температури в цяла България, в котловините - до минус 6 – минус 7 градуса.





Последните дни на седмицата отново ще са с динамично време. В петък облачността бързо ще се увеличи и в хода на деня ще има валежи от дъжд – интензивни в източните райони на страната. С нахлуването на по-студен въздух, през нощта и в събота дъждът в Южна и Източна България ще преминава в сняг. Обстановката ще се успокои вечерта и в неделя облачността ще е променлива, но с оскъдни превалявания от дъжд и сняг.



Следобедните температури в петък ще отбележат високи стойности – около и над 15 градуса в Централна Южна България и в крайморските области. Почивните дни се очертават студени – в събота през деня термометрите ще се движат около и под нулата, а в неделя следобед – от 3 до 8 градуса. Кулминацията на студения цикъл ще е в неделя призори, с температури от минус 5 до към минус 8 – минус 9 градуса.