Мюсюлманите честват настъпването на месец Рамазан. Това е време за обръщане към Бога и духовно израстване. По време на празника мюсюлманите спазват строг пост, който е едно от задълженията за пълнолетните здрави мюсюлмани. Той се състои във въздържане от прием на храна и течности от изгрев до залез слънце през целия месец.

⇒ По повод Рамазан от Главното мюфтийство отправиха послание към всички мюсюлмани.

⇒ Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски поздравяви нашите сънародници мюсюлмани.

"Нека този благословен период донесе здраве, мир и духовна сила във всяко семейство и всеки дом. Нека тържествените вечери - ифтар да бъдат изпълнени с берекет и топлина. Нека този месец вдъхнови всички към добри дела, състрадание и подкрепа за нуждаещите се. Пожелавам ви дни, изпълнени със смирение, доброта и съпричастност, а ценностите на Рамазан да обединяват и вдъхновяват за повече разбирателство, солидарност и мир. Честит и благословен Рамазан!", заяви той.

Мюсюлманите празнуват Курбан Байрам

⇒Поздрав дойде и от ПГ на АПС. Хайри Садъков каза: „Месец Рамазан е празник на милосърдието, прошката и споделената човечност. Той носи ясни послания, които са нужни на не само на вярващите, но и цялото общество – състрадание към слабия, уважение към ближния, грижа към семейството и общността и силата на помирението. Можем да изберем да бъдем заедно с уважение към традициите на другия, с чувство за мярка и с ясното съзнание, че достойнството на човека няма етнос и религия.” Той призова „да пазим религиозния и етническия мир” и вярата и идентичността да не бъдат превръщани в инструмент за политическа употреба. Садъков призова да се работи в името на равните човешки права. „Нека доброто намери път към всеки дом, здраве за всички, уважение за възрастните, надежда за младите, спокойствие за семействата и повече човечност. Честит свещен месец Разаман на мюсюлманите в България и по света”, завърши той.

Редактор: Габриела Павлова