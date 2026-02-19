Задимяване е възникнало тази сутрин в ресторант на един от големите столични хотели. Сигнал е подаден малко след 11:00 часа.

На място веднага са изпратени линейка и три екипа на пожарната. Персоналът и гостите са евакуирани.

Имало е хора, които са се оплакали от трудно дишане. Извършени са прегледи на място, няма пострадали, съобщават от Центъра за спешна медицинска помощ.

От ПБЗН уточняват, че екипите им са установили задимяване в кухнята. В 12:05 огънят е изгасен. Пожарен автомобил остава на място за наблюдение.

Пожар в центъра на Пловдив, изгоряха бар и магазини (ВИДЕО)

От хотела разпространиха прессъобщение, в което се казва, че е имало локално задимяване, което е довело до автоматично активиране на димните противопожарни датчици.

Системите за сигурност са функционирали изправно и в съответствие с протоколите незабавно е подаден сигнал към столичната пожарна. Ситуацията е бързо овладяна.

Хотелът работи в нормален режим, само ресторантът няма да работи 2 дни.