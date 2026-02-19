Почти 70% от българите употребяват алкохол, а възрастта на първата чаша пада до около 13 години. Данните показват ръст на алкохолните интоксикации и тревожни нива на употреба сред учениците. Къде е границата между „социално пиене“ и риск за здравето? За превенцията и социално значимите заболявания говори общопрактикуващият лекар д-р Станимир Качешмаров в студиото на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Той посочи, че употребата на алкохол е част от битието на българите, а оттам това се приема и за нещо нормално от децата, които стават свидетели на честото консумиране. Лекарят беше категоричен, че в някои препоръки пише, че няма безопасно количество алкохол. Той обясни, че етанолът е активно вещество, което уврежда органите и системите.

Да се напиеш от парче пица: Рядък синдром кара тялото да произвежда алкохол

Лекарят беше категоричен, че при децата употребата на алкохол е много вредна и води до много проблеми – здравословни и социални.

Д-р Качешмеров допълни, че част от хората не признават, че злоупотребяват. Той препоръча винаги да има мярка, да няма ежедвена консумация, като дори посочи, че неупотребата е най-добър вариант.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова