В Съединените щати учените изследват рядко състояние, при което организмът може сам да произвежда алкохол след хранене т. нар. „синдром на автопивоварната“ или Auto-Brewery Syndrome.

При това състояние балансът на бактериите и дрождите в червата се нарушава, най-често след лечение с антибиотици, и въглехидратите от храната - хляб, паста, пица или десерт се превръщат в етанол. Това може да доведе до усещане за интоксикация, замайване или умора.

С какво се хранят олимпийските спортисти

„Все още не знаем точно какво кара бактериите при тези пациенти да произвеждат алкохол, но хронични инфекции и продължителна употреба на антибиотици променят състава на червата и могат да доведат до това състояние“, обяснява д-р Бернд Шнабл от Калифорнийския университет в Сан Диего.

В клиничните случаи изследователите отбелязват, че хора с този синдром понякога са били спирани от полицията и при тях са отчетени високи нива на алкохол в кръвта, въпреки че не са консумирали алкохол.

Не рецепта, а култура: Защо италианската кухня завладя ЮНЕСКО

Докторите подчертават, че за повечето хора без синдром яденето на въглехидратни храни не повлиява нивата на алкохол, а диагностицирането може да започне с наблюдение на симптоми като сънливост, „мозъчна мъгла“ или усещане за леко подпийнало състояние след въглехидратно хранене.

Изследванията на д-р Шнабл и екипа му са първите, които систематично анализират група пациенти със синдрома, за да се разбере как се проявява и колко хора са засегнати.

Кореспондент в САЩ: Галина Петрова

Целия репортаж вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова