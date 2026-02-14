Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
При това състояние балансът на бактериите и дрождите в червата се нарушава след лечение с антибиотици
В Съединените щати учените изследват рядко състояние, при което организмът може сам да произвежда алкохол след хранене т. нар. „синдром на автопивоварната“ или Auto-Brewery Syndrome.
При това състояние балансът на бактериите и дрождите в червата се нарушава, най-често след лечение с антибиотици, и въглехидратите от храната - хляб, паста, пица или десерт се превръщат в етанол. Това може да доведе до усещане за интоксикация, замайване или умора.
„Все още не знаем точно какво кара бактериите при тези пациенти да произвеждат алкохол, но хронични инфекции и продължителна употреба на антибиотици променят състава на червата и могат да доведат до това състояние“, обяснява д-р Бернд Шнабл от Калифорнийския университет в Сан Диего.
В клиничните случаи изследователите отбелязват, че хора с този синдром понякога са били спирани от полицията и при тях са отчетени високи нива на алкохол в кръвта, въпреки че не са консумирали алкохол.
Докторите подчертават, че за повечето хора без синдром яденето на въглехидратни храни не повлиява нивата на алкохол, а диагностицирането може да започне с наблюдение на симптоми като сънливост, „мозъчна мъгла“ или усещане за леко подпийнало състояние след въглехидратно хранене.
Изследванията на д-р Шнабл и екипа му са първите, които систематично анализират група пациенти със синдрома, за да се разбере как се проявява и колко хора са засегнати.
Кореспондент в САЩ: Галина Петрова
Целия репортаж вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
