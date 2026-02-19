Васил Левски е един от най-светлите демократични умове на Европа, изпреварил в много отношения мисленето и ценностната система на много от днешните европейски демокрации. Това заяви българският учен, юрист и конституционен съдия проф. Атанас Семов в „Интервюто в Новините на NOVA”. Той коментира смисъла на делото на Апостола и днешното състояние на националната ни памет.

По думите му никой друг европейски ум от Ренесанса, Просвещението или републиканска Европа не е достигнал до формулата „чиста и свята република” и не е дал живота си за нея. „Идеологията на Левски е идеология на конституционните ценности - демократична република на толерантността и равенството, в която всички щат живеят като братя, независимо от етнос, народност и религия, ако припознаят закона наравно. Това е днешната европейска идея за правовата държава”, посочи проф. Семов.

Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски

Според него Левски е една от най-съществените опори на националната ни гордост заради изключителната ценностна система, която носи като личност и която налага със своето дело и идеология.

Проф. Семов отбеляза, че в българския национален календар има само три дати, в които народът се проявява като истински единна, горда и достойна нация - 19 февруари, 24 май и 2 юни. „3 март, за съжаление, е един от поводите, които отново ни разделят, според мен неоснователно и безпричинно”, коментира той.

Той обясни, че годишнината от въстанието е повод да се припомни, че българският народ е бил способен след пет века робия да роди умове и водачи като Левски, Ботев, Раковски, Каравелов и Захари Стоянов. Проф. Семов направи паралел между миналото и настоящето: „Ако тогава нашите герои бягаха от заптиетата, за да дадат свобода на България, днес българите бягат от свободна България, защото допуснахме друг да пише съдбата ни”.

По думите му най-важният завет на Левски е, че със собствени задружни сили можем да изградим истински пълноценна чиста и свята република, каквато народът ни заслужава.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка