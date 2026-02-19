Снимка: Петър Антонов, NOVA
Възпоменателната церемония-поклонение пред Паметника на Апостола на свободата започва в 18:00 часа
София отбелязва 153-тата годишнина от гибелта на Васил Левски. Възпоменателната церемония поклонение пред Паметника на Апостола на свободата е с начало 18:00 часа.
Националната служба за охрана обяви допълнителни мерки за сигурност. Гражданите ще имат достъп до зоната за сигурност от 15:30 ч. през три пункта за проверка. Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общоопасни средства и вещества. Гражданите ще бъдат проверявани с металдетектори за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, пиротехнически изделия.
Започнаха честванията в памет на Апостола
Цветя пред Паметника на Апостола ще могат да бъдат полагани в деня на събитието до 17:30 ч. и след приключване на официалната церемония.
Снимка: Петър Антонов, NOVA
