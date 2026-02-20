Съветът за електронни медии гласува за нов шеф на обществената телевизия. С три гласа "за" Милена Милотинова беше избрана за генерален директор на БНТ.

На изслушването се явиха четирима кандидати, сред които и досегашният директор Емил Кошлуков.

Редактор: Цветина Петрова