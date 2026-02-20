Снимка: iStock, илюстративна
Лечебното заведение твърди, че бебето имало тежко вродено заболяване
Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски разпореди проверка в УМБАЛ „Св. Анна“ – София заради смърт на бебе.
Инспектори от Регионалната здравна инспекция – София област, както и от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ са ангажирани със случая и изясняването на всички факти и обстоятелства.
По първоначална информация, предоставена от лечебното заведение, детето имало тежко вродено заболяване.Редактор: Калина Петкова
Източник: МЗ
