Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски разпореди проверка в УМБАЛ „Св. Анна“ – София заради смърт на бебе.

Инспектори от Регионалната здравна инспекция – София област, както и от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ са ангажирани със случая и изясняването на всички факти и обстоятелства.

Намериха новородено в найлонов плик в София

По първоначална информация, предоставена от лечебното заведение, детето имало тежко вродено заболяване.

Редактор: Калина Петкова