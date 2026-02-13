То е открито в квартал „Дружба” 1

Служители на чистотата намериха новородено в найлонов плик в София. Бебето е открито до кошове за боклук в квартал „Дружба” 1.

Снимка: Стоян Нешев, NOVA

Текат действия на детската площадка. От СДВР уточниха, че детето било недоносено. Според първоначалната информация става въпрос за криминален аборт.

Очаквайте подробности!

