Снимка: Стоян Нешев, NOVA
То е открито в квартал „Дружба” 1
Служители на чистотата намериха новородено в найлонов плик в София. Бебето е открито до кошове за боклук в квартал „Дружба” 1.
Текат действия на детската площадка. От СДВР уточниха, че детето било недоносено. Според първоначалната информация става въпрос за криминален аборт.
Очаквайте подробности!
