Бившият вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов реагира в социалните мрежи на разпространяваната информация за дейността на организацията при бившата хижа „Петрохан”. Според него частична информация се „спуска” удобно към медиите, за да се правят внушения за групата и за взаимодействалите с тях трети лица, сред които най-често се коментирало неговото име.

В личния си профил във Facebook Сандов разказа детайли за едно от посещенията си на обекта през изключително гореща седмица на 2023 г., когато температурите в София са достигнали 38 градуса. По думите му той потърсил прохлада в планината със семейството си и се свързал с Ивайло Иванов от "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Борислав Сандов: Познавах хората от "Петрохан", не вярвам, че биха извършили злодеяние

„Обадих се на Ивайло Иванов от НАКЗТ и попитах дали можем да им отидем на гости. Ивайло се зарадва и каза, че са горе и че ще се радва да се видим. Скоро след пристигането се отправихме към района на изворите на река Нишава в подножието на връх Ком - място, което не бях посещавал, но което привличаше вниманието ми заради една деривация (хидротехническо съоръжение, което отвежда води от този водосбор и ги прехвърля към каскада Петрохан) и заради потенциала за създаване на нова защитена територия в този район.

Беше наситен с красиви гледки и положителни емоции ден, но краят му бе помрачен от нещо, което се случваше в Народното събрание. ДПС опитваше да прокара изменение в Закона за горите в последната седмица преди лятната ваканция на депутатите. В заседание на ресорната комисия, продължило до късно вечерта, измененията бяха приети. Още сутринта започнахме трескава работа по изготвяне на отворено писмо до Народното събрание и координиране на действия за подкрепа, за да бъде предотвратено окончателното приемане на поправките в Закона за горите, които щяха да позволят много по-голяма сеч и много повече дърва за купуване на гласове.

Имахме един единствен ден за реакция, защото на следващия щеше да е гласуването в пленарна зала. Добро стечение на обстоятелствата беше и това, че имаше още един гост в хижата, който също много помогна в процеса. Това бе Асен Асенов. Целият ден премина в комуникация и координация, като в късния следобед изпратихме писмото и привечер се прибрахме в София. На следващия ден гласуването в пленарна зала не получи мнозинство за промените в Закона за горите.

Пеевски и Борисов бяха бесни, депутатите излезнаха във ваканция и поредния опит на дървената мафия се беше провалил. А за мен остана удовлетворението от още една спечелена битка, която ще свързвам именно с онова място и онази веранда, на която прекарах целия ден.

Снимката по-долу е заснета точно след като изпратихме подписаното от знакови лица отворено писмо".

