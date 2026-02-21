Ако метеорологичните условия позволят, днес ще бъде подновена операцията по издирване на тримата рибари, изчезнали в морето край Созопол в сряда. Допълнителни сили на Военноморските сили се включват във водолазното обследване край Маслен нос.

С цел изпреварване на очакваното влошаване на времето, рано тази сутрин беше направен опит за възобновяване на обследването на потъналия кораб. Поради настъпилите неблагоприятни хидрометеорологични условия в района на корабокрушението операцията беше временно преустановена.

Вчера беше открит потъналият плавателен съд, с който рибарите са излезли в морето. При първоначалния оглед обаче не е установена следа от тричленния екипаж. Корабът се намира на морското дъно между Созопол и Приморско, на около пет километра от брега.

Откриха риболовния кораб, изчезнал край Маслен нос

В спасителната операция са включени водни дронове, както и водолази от състава на Военноморските сили. Специалистите са потвърдили, че плавателният съд лежи на около 40 метра дълбочина.

Заради силните подводни течения и липсата на добра видимост е извършен само частичен оглед на района.

Продължаването на действията ще бъде възможно след подобряване на хидрометеорологичните условия в района, което според прогнозата се очаква след понеделник.