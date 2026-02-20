Откриха риболовния кораб, който изчезна от радарите в сряда сутринта край Маслен нос. Това научи NOVA от свои източници.

Специализиран екип на Военноморските сили извърши днес обследване на района. Специалистите от водолазната група потвърдиха потъването на плавателния съд на около 40 метра дълбочина. Извършеният оглед е частичен поради голямата замътеност на морската вода и подводни течения в района.

Корабът с трима души на борда - 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един работник, е открит на морското дъно в района, където вчера водолази и рибари доброволци направиха оглед и откриха значително количество дизелово гориво на повърхността на морето.

Все още няма информация дали са открити следи от членовете на екипажа, както и какво е състоянието на кораба. Дейностите по огледа ще продължат и утре. Събраната информация ще бъде предадена на компетентните органи.