Военноморските сили, „Гранична полиция“ и доброволци претърсват района край нос Коракя

Трети ден продължава издирвателната операция на родното Черноморие след изчезването на риболовен кораб. В нея участват вертолет и катер на Военноморските сили, а „Гранична полиция” се е включила в търсенето с дронове и още един катер. Доброволци продължават да обхождат плажове и труднодостъпни скалисти брегове с надежда да открият следа.

В четвъртък водолази от доброволния отряд в Созопол откриха следи от разлив на дизелово гориво в района на нос Коракя, където последно е засечен изчезналият кораб. На борда му са били 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един работник.

Издирването продължава: Откриха петно от дизел край Маслен нос, където изчезна кораб

След като направихме оглед покрай брега с лодка, решихме да вземем координатите на кораба. Отидохме до мястото, което е на около 5 километра от сушата. Когато наближихме, усетихме силна миризма на нафта, а след това видяхме мазното петно”, разказа в „Здравей, България” водолазът от доброволен отряд Найден Недев.

По думите му в този район дълбочината – според показанията на сонара, е била 38 метра. „Не видяхме друго, освен петното. Нямаше никакви останки от кораб в района. Но ме съмнява това петно да е от друго”, подчерта водолазът.

Кметът на община Созопол Тихомир Янакиев уточни, че е направен оглед на цялата брегова ивица, която е в рамките на общината, а и отвъд нея. „Не открихме никакви останки от корабокрушение. Акцията ще продължи – не в същия мащаб като през изминалите дни, но ще пуснем пак екипи, които да обиколят”, посочи той.

Повече по темата гледайте във видеото. 

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking