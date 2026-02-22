Докато повечето младежи на 19 години тепърва търсят своя път, Виктор Крашевски вече живее в два напълно различни свята. През деня той обикаля прашни тавани и мазета в търсене на забравени съкровища, а вечер влиза в бойната клетка като петкратен шампион на България по кикбокс и бронзов медалист от европейско първенство по муай тай. Последната му находка е книга от 1891 г. със запазени цветни илюстрации и е само едно от десетките доказателства, че историята често се крие на най-неочаквани места.

Любовта към антикварството намира Виктор случайно. След като публикува, че си търси работа, получава обаждане, което променя живота му. Две години по-късно той вече разпознава ценности, които други биха подминали. Сред най-ценните предмети в колекцията му са първо издание на „Записки по българските въстания“, свидетелства от участници във войните за национално освобождение и дори рядко издание на първата Библия на български език от 1871 година. „Тези книги не са просто предмети, те са памет“, казва младият антиквар.

Работата обаче далеч не е романтична. Тя означава прах, тежки кашони и дълги преговори с хора, които се разделят с част от своето минало. Виктор вярва, че мисията му е да съхранява тези истории. „Много хора не осъзнават стойността им. Ние ги спасяваме“, обяснява той. Именно дисциплината от спорта му помага да се справя – същата дисциплина, която го е превърнала в шампион.

Само дни след поредното си антикварно откритие, Виктор се подготвя за ново изпитание - двубой на престижния турнир SENSHI Grand Prix 30 във Варна. Между вековните книги и ударите на ринга той открива общ урок: истинската стойност не е в материалното, а в знанието, историята и силата на характера.

Повече вижте във видеото.