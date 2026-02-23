Професионални ансамбли ще представят различни етнографски области на България на фестивала „От Добруджа до Пирин“ в Благоевград, съобщи кореспондентът на БТА в Благоевград Десислава Велкова. На 24, 25 и 26 февруари ще бъдат показани музиката и танците от Добруджа, Северняшката фолклорна област и Пиринския край.

На сцената в зала „Яворов“ първи ще се изяви ансамбъл „Добруджа“ от Добрич, който включва в репертоара си едни от най-ярките и характерни образци на фолклорното наследство на региона, допълват от пресцентъра.

Втората фестивална вечер ще бъде посветена на Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ – Плевен. На 26 февруари публиката ще може да види и чуе изпълненията на благоевградския ансамбъл „Пирин“, информират от Община Благоевград.

Концертите ще започват в 19:00 часа в зала „Яворов“, а входът е свободен до запълване на местата.

В края на януари заместник-кметът на Благоевград Станислав Кимчев обяви тазгодишната културна програма на общината. През февруари акценти в програмата са фестивала „От Добруджа до Пирин“, както и започващият веднага след него фестивал „Бродуей в Благоевград“.

