Промените в Закона за подпомагане на земеделските производители, отхвърлени на първо четене в парламента, предизвикаха остро недоволство в бранша. В ефира на NOVA NEWS председателят на Камара „Плодове и зеленчуци“ Светлана Боянова обяви, че организацията настоява за спешна среща със служебния министър на земеделието Иван Христанов.

Причината за искането е неприемането на текстове, свързани със създаването на регистър на трайните насаждения и заемоспомагателен фонд, финансиран със средства от Стратегическия план и отчисления от директните плащания. Според Боянова именно регистърът би гарантирал по-голяма прозрачност и правилно разпределение на субсидиите. „Подпомагането трябва да стига до реалните производители, а не до фиктивни градини“, подчерта тя.

Вносът задушава българските плодове и зеленчуци

По думите ѝ секторът от години страда от неправомерно заявяване на площи и съмнения за източване на средства. Затова от Камарата настояват за нова проверка на градините, които получават субсидии, както и за по-строг контрол върху разпределението на държавната помощ.

„На този етап не се обсъждат протести, но търпението на производителите се изчерпва”, предупреди Боянова. От бранша очакват конкретни действия от Министерството на земеделието и бърза работа по предстоящата кампания за директни плащания.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова