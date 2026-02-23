Снимка: Стопкадър
При сканиране показва телефон за връзка с близък на притежателя
След въвеждането на умни гривни за самотни възрастни хора в Бургас стартира нова инициатива в подкрепа на хора с деменция и болест на Алцхаймер. Екипът на Домашен социален патронаж- Бургас създаде лилава гривна със символа незабравка и QR код, който при сканиране показва телефон за връзка с близък на притежателя.
Повод за инициативата са зачестилите случаи на изгубени и дезориентирани възрастни хора в града. При намиране на човек с такава гривна, гражданите могат бързо да сканират кода с мобилен телефон и да се свържат със семейството му. От началото на януари екипът провежда информационна кампания в училищата, където учениците се обучават как да реагират в подобни ситуации.
Редовното четене и писане могат да понижат риска от деменция с 40%
Интересът сред младите хора е значителен, като мнозина споделят лични истории за близки с подобни заболявания.
От социалния патронаж заявяват амбиция инициативата да прерасне в национална кампания. Обученията в училищата ще продължат и през следващите месеци с цел насърчаване на отговорност, съпричастност и активна гражданска позиция сред младите.
Повече по темата гледайте във видеото.
