От това, че кабинетът сменя областните управители не може да се съди какви ще бъдат изборите. Сменя се началството, но не и принципите. Иначе ситуацията изглежда много революционна. Това обаче се случва регулярно и трябва да свикнем. Изпълнителната власт се стреми да разпространи своето влияние чрез такава смяна. Това каза социологът Кольо Колев в ефира на „Здравей, България”.

Той посочи, че пълната смяна на шефовете на МВР не трябва да се случва, тъй като може да се предположи, че част от тях вършат добре работата си.

Политологът Татяна Буруджиева каза, че смяната на всички областни управители е необичайна практика. Тя беше категорична, че всяко служебно правителство е политическо, но не би трябвало да формира политики, тъй като не е избрано от гражданите.

Според комуникационния експерт Георги Куртев администрацията трябва да работи в синхрон с управляващите, независимо колко време са на власт. По негови думи, ако целта е да се промени нещо съществено, кабинетът трябва да действа радикално.

Колев смята, че областните управители имат своето влияние по време на изборите, тъй като могат да изпращат сигнали за нарушения. Буруджиева обаче подчерта, че нито областните управители, нито полицията са ключови по време на вота.

Куртев каза, че полицията е наясно с това кой купува и продава гласове и е важно да действа. Буруджиева изрази съгласие.

Предизборните нагласи

Гостите коментираха и данните на агенция „Тренд” за електоралните нагласи . Според Колев може да настъпи промяна в процентите, но на този етап се забелязва разместване на политическите пластове. Той определи формацията на Румен Радев като цунами. Буруджиева обаче не се съгласи с идеята да се нарича цунами и изрази мнение, че формация на Радев няма да може да управлява сама. Куртев смята, че е твърде рано да се посочва какво ще бъде разпределението на вота между партиите.

Редактор: Цветина Петрова