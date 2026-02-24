Бившият южнокорейски президент Юн Сук-Йол обжалва доживотната си присъда, постановена заради обявяването на военно положение през 2024 г., съобщиха адвокатите му. Юн оправда тази шокираща стъпка с неясни заплахи, по думите му, от "антидържавни сили", свързани със Северна Корея, и с факта, че парламентът, доминиран от опозицията, блокираше всичките му инициативи.

Осъдиха отстранения президент на Южна Корея на доживотен затвор

В крайна сметка гражданското управление беше суспендирано само за шест часа, но този опит предизвика дълбока политическа криза в страната и предизвика масови протести, паника на фондовите пазари и изненада ключовите военни съюзници на Южна Корея, сред които и САЩ.

След месеци на политически хаос Юн Сук-Йол беше официално отстранен от поста си през април 2025 г. от Конституционния съд, а южнокорейците избраха поста да заеме И Дже-Мьон - представител на лявата опозиция.

