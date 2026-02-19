Южнокорейски съд призна бившия президент Юн Сук-йол за виновен в метеж и го осъди на доживотен затвор. Решението беше обявено от Централния районен съд в Сеул, който прие, че действията на Юн представляват заговор за „парализиране“ на Националното събрание.

Според съда, обявяването на военно положение през декември 2024 г. е било използвано като инструмент за потискане на политическата опозиция. Тогава Юн направи извънредно телевизионно обръщение, в което заяви, че са необходими драстични мерки за справяне с т.нар. „антидържавни сили“.

Председателстващият съдия Джи Гуи-йон посочи, че по нареждане на Юн са били изпратени военни части към сградата на парламента с цел да се заглушат политическите му опоненти и да се блокира работата на законодателния орган.

По думите му обявяването на военно положение е довело до „огромни социални разходи“, а по време на процеса не са били открити признаци на разкаяние от страна на подсъдимия. „Поради това съдът постановява наказание доживотен затвор“, заключи Йон.

В средата на януари първото съдебно решение по наказателните дела срещу Юн след неуспешния му опит да наложи военно положение беше 5 години затвор.

Централният окръжен съд в Сеул обяви, че е признал Юн за виновен в осуетяване на изпълнението на заповед за арест, свързана с обявяването на военно положение през декември 2024 година.

Съдът го призна за виновен и по други обвинения, включително за фалшифициране на официални документи и за неспазване на законово установените процедури при въвеждане на военно положение.

