Прокуратурата в Южна Корея поиска бившият президент на страната Юн Сук-йол да бъде осъден на смърт, ако бъде признат за виновен за неуспешния си опит да въведе военно положение, съобщава "Би Би Си".

Съд в Сеул изслуша заключителните пледоарии по делото срещу Юн, в което той беше обвинен, че е „водач на бунт“. Обвинението произтича от опита на Юн през декември 2024 г. да наложи военно положение в Южна Корея - акт, който продължи само часове, но потопи страната в политическо объркване. По-късно той беше отстранен от парламента и задържан, за да се изправи пред съда.

Юн отрече обвиненията срещу него, твърдейки, че военното положение е символичен жест за привличане на общественото внимание към нарушенията на опозиционната партия.

Ръководене на бунт, което е най-сериозното обвинение срещу Юн, предвижда смъртно наказание или доживотен затвор. Съгласно южнокорейския закон прокурорите трябва да поискат от съдията или едното, или другото наказание.

15 години затвор грозят бившата първа дама на Южна Корея

Южна Корея не е екзекутирала никого от близо 30 години. През 1996 г. бившият военен диктатор Чун Ду-хван е осъден на смърт за завземане на властта при военен преврат през 1979 г., въпреки че присъдата му по-късно е заменена с доживотен затвор.

Прокурорите по делото на Юн твърдят, че въпреки че никой не е бил убит при опита му за въвеждане на военно положение, намерението на Юн е било не по-малко насилствено. Те са призовали на свидетелската скамейка военния командир, който е свидетелствал, че Юн е наредил арестуването на законодатели. Обвинението е представило като доказателство бележката, направена от един от организаторите на военното положение, който е бивш военен офицер, съдържаща предложение за „унищожаване“ на стотици хора, включително журналисти, синдикални активисти и законодатели.

Присъдата на Юн и другите обвиняеми, ако те бъдат осъдени, се очаква през февруари. Юн е задържан от месеци и е изправен пред няколко наказателни процеса. Миналия месец прокурорите поискаха 10-годишна присъда за бившия президент за възпрепятстване на правосъдието и други обвинения, свързани с опита му за въвеждане на военно положение.

