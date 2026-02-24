Софийската апелативна прокуратура протестира срещу решенията по делото за убийството на 33-годишната Евгения, чието тяло беше открито в куфар край Перник през 2021 г. Прокуратурата оспорва решението на Софийския апелативен съд, който намали доживотната присъда на съпруга й Орлин Владимиров на 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим. Бащата на Орлин - Пламен Владимиров, беше оправдан.

„Държавното обвинение счита, че присъдата е неправилна и незаконосъобразна, тъй като изводът, че П.В. е невинен, не почива на обективно и пълно изследване на обстоятелствата по делото“, заявиха от прокуратурата. С протеста се цели съдът да направи цялостна преценка на доказателствата и да определи справедливи наказания.

Убийството на Евгения, открита мъртва в куфар: Намалиха присъдата на съпруга ѝ, баща му беше оневинен

Случаят беше върнат за ново разглеждане след решение на Върховния касационен съд от 28 ноември 2025 г., който отмени предишната доживотна присъда на двамата подсъдими поради процесуални нарушения.

С протеста Софийската апелативна прокуратура цели съдът да направи цялостна преценка на доказателствата по делото, като постанови правилната присъда и да определи справедливи наказания.

Аргументи в тази насока ще бъдат изложени от САП след изготвяне на мотиви към присъдата, които към настоящия момент не са представени от съда.

Редактор: Ралица Атанасова