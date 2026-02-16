Осъдиха на 20 години затвор съпруга на 33-годишната Евгения Владимирова – Орлин Владимиров. Той е признат за виновен за убийството на младата жена, чието тяло беше беше открито в куфар във водоем край Перник през 2021 г. Бащата на Орлин – Пламен Владимиров, също подсъдим по делото, беше признат за невинен.

Първоначално двамата обвиняеми получиха доживотни присъди от Софийския апелативен съд. През декември обаче казусът претърпя обрат – Върховният касационен съд отмени това решение и върна делото за разглеждане от друг съдебен състав заради опасения за допуснати процесуални нарушения.

Мотивите на Апелативния съд днес не станаха ясни, а адвокатът на Орлин Владимиров- Димитър Марковски – заяви, че присъдата от 20 години затвор е „абсолютно правилна, законосъобразна и естествена последица от всички доказателства по това дело”.

Дни след като тялото на Евгения Владимирова е открито в куфар до водоем край Перник, разследващите правят следствен експеримент със съпруга й Орлин Владимиров и баща му Пламен.

„Подсъдимият Орлин Владимиров и баща му са участвали в тях в качеството на свидетели, при положение че вече са били налице предпоставки те да бъдат обвиняеми или заподозрени по смисъла на директивата”, заяви - Юлиян Лефтеров - прокурор в Апелативна прокурора – София.

Ето защо доживотните присъди, получени на първите две инстанции, са базирани на показанията на поемните лица, участвали в експериментите. Но Върховният касационен съд не ги прие като достатъчно доказателство и върна делото за ново разглеждане в Апелативния съд.

„Тук няма мярка за страдание. Пропуските са изцяло в първоначалните действия по разследването”, заяви Людмил Рангелов - адвокат на близките.

Така с казуса се зае нов състав на съда. И на базата на същите обвинителен акт, доказателства и разпити реши - бащата Пламен Владимиров е невинен за това, че е помогнал на сина си да укрие и изхвърли тялото на Евгения.



Решението на съда не е окончателно. Прокуратурата и семейството на Евгения ще го обжалват. Така процесът за втори път ще стигне до ВКС, който ще вземе окончателното решение.