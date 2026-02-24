Окръжният съд - Монтана наложи постоянна мярка „задържане под стража“ на 57-годишната жена от Берковица, обвинена в източване на десетки хиляди евро от чужди банкови сметки. Решението беше взето на открито съдебно заседание, съобщи кореспондентът на БТА в Монтана.

Жената е обвинена в незаконно използване на платежни инструменти без съгласието на титулярите. В периода ноември-декември 2025 г. тя извършила 24 неоторизирани тегления по 1000 лева от банкомат в Берковица, а жертвата на измамата е от София. Жената била заснета от камерите на устройството.

Задържаха жена в Берковица за източване на 70 600 евро от чужда карта

Разследването сочи, че това не е единственият случай. Обвиняемата източила общо над 70 000 евро чрез използване на чужди банкови карти и лични данни на техните притежатели.

Съдът прие, че събраните доказателства са достатъчни, за да се направи обосновано предположение за извършено тежко престъпление с висока обществена опасност и значителни финансови щети. Затова искането на прокуратурата за най-тежката мярка за неотклонение беше уважено.

Редактор: Ралица Атанасова