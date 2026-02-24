Снимка: БТА
Животните са спасени при мисия на екип на фондацията в зоопарк в Лухан
Две мечки от Аржентина вече са на път от Южна Америка за България, съобщиха от фондация „Четири лапи”. Оттам посочват, че мечките са спасени при мисия на екип на фондацията в зоопарк в Лухан, провинция Буенос Айрес. След месеци подготовка, логистични предизвикателства и обучение на мечките за предстоящото им пътуване те вече са в специално изработени транспортни клетки и летят към новия си дом - Парка за мечки „Белица“, предаде кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова.
За първи път в историята на България диви животни пристигат със самолет от друг континент, за да намерят своя дом в защитеното убежище на „Четири лапи”, посочват от фондацията. Бъдещите нови обитатели на мечия парк в Белица, които се казват Гордо и Флоренция, ще кацнат на летище „Васил Левски” - София.
Половината мечки в Белица са заспали зимен сън
От „Четири лапи” посочват, че Флоренция е „смела и изразителна и винаги настоява за внимание и грозде“, а Гордо „е нежен и бързо се привързва”. От фондацията съобщиха, че в международния екип на спасителната мисия в бившия зоопарк Лухан участват и българи - представители на фондацията.
През септември 2025 г. фондация „Четири лапи” отбеляза 25 години от създаването си в България и от откриването на Парка за мечки в Белица в присъствието на представители на международната природозащитна организация и на фондация „Бриджит Бардо”, както и на много хора, ангажирани с опазването на животните и защитата на техните права.
През октомври две мечки от Украйна - Фрол и Фросия - също намериха нов дом в Парка за мечки край Белица. Те са най-новите обитатели на мечия парк, спасени през 2020 г. от „Четири лапи” от мрачно съществуване в изоставен хотел, където са били използвани като атракция.Редактор: Мария Барабашка
