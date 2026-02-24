Две мечки от Аржентина вече са на път от Южна Америка за България, съобщиха от фондация „Четири лапи”. Оттам посочват, че мечките са спасени при мисия на екип на фондацията в зоопарк в Лухан, провинция Буенос Айрес. След месеци подготовка, логистични предизвикателства и обучение на мечките за предстоящото им пътуване те вече са в специално изработени транспортни клетки и летят към новия си дом - Парка за мечки „Белица“, предаде кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова.

За първи път в историята на България диви животни пристигат със самолет от друг континент, за да намерят своя дом в защитеното убежище на „Четири лапи”, посочват от фондацията. Бъдещите нови обитатели на мечия парк в Белица, които се казват Гордо и Флоренция, ще кацнат на летище „Васил Левски” - София.

От „Четири лапи” посочват, че Флоренция е „смела и изразителна и винаги настоява за внимание и грозде“, а Гордо „е нежен и бързо се привързва”. От фондацията съобщиха, че в международния екип на спасителната мисия в бившия зоопарк Лухан участват и българи - представители на фондацията.

През септември 2025 г. фондация „Четири лапи” отбеляза 25 години от създаването си в България и от откриването на Парка за мечки в Белица в присъствието на представители на международната природозащитна организация и на фондация „Бриджит Бардо”, както и на много хора, ангажирани с опазването на животните и защитата на техните права.

През октомври две мечки от Украйна - Фрол и Фросия - също намериха нов дом в Парка за мечки край Белица. Те са най-новите обитатели на мечия парк, спасени през 2020 г. от „Четири лапи” от мрачно съществуване в изоставен хотел, където са били използвани като атракция.

