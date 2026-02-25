Всяко правителство, което идва на власт, иска да направи промени. Така че е нормално в настоящия момент да бъдат махани хора по върховете. Малко по-трудно е Борислав Сарафов да бъде отстранен, но е похвално, че Андрей Янкулов прави стъпки в тази посока. Това каза журналистът Йово Николов в ефира на предаването „3дравей, България”.

Пиар експертът Диана Дамянова също не смята, че смяната, която прави кабинетът, е политическа чистка. „Грешката на Гюров е, че наводнява от калинки на ГЕРБ с калинки на ПП. Именно за това ще си плати много скъпо на изборите”, допълни тя.

Вътрешният министър назначи и.д. заместник главен секретар на МВР

Николов каза, че по данни на Българския хелзински комитет за 10 години са подслушвани 260 магистрати от общо 4000. „Те са под сериозен натиск от страна на репресивните органи”, каза журналистът. И допълни, че не е ясно къде се намират документите, заради които може да се окаже натиск.

Дамянова коментира искането на Антикорупционния фонд за достъп до ЗДОИ по отношение на организацията на Ивайло Калушев, което беше определено като опит за натиск върху силовите структури в държавата. Според нея въпросният документ е изготвен от самата организация НАКЗТ и е връчен на Фонда, за да бъде внесен.

Андрей Янкулов: Не познавам никого от сдружението на Калушев, не съм му дарител

Николов подчерта, че се прави опит да се делигитимират НПО-тата, което „води до тотално размиване на гражданското общество”.

Журналистът смята, че властите подценяват силата на статуквото при желанието им за промени.

Към момента е трудно да се направят прогнози за партиите, които ще влязат в следващия парламент, каза журналистът Сибина Григорова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. По нейни думи все още не е ясно и какво ще стане с формацията на Румен Радев, защото не са известни лицата, които ще застанат зад него. Интересна е кампанията за президент, която реално започна Илияна Йотова, посочи още тя.

Журналистът Юри Велев каза, че изследването на „Тренд” за предизборните нагласи сочи появата на нов играч, който събира 1/3 от гласовете.

Григорова не изключи и хипотезата да не може да се направи правителство след вота и да се стигне до нови избори.

Велев каза, че ключово е колко депутати ще вземе Радев и съответно кого ще привлече на своя страна.

Григорова посочи, че смяната на областните управители е категорична, но в това няма никакъв проблем. Тя допълни, че искането за нов подуправител на БНБ е по-интересното политическо събитие.

Велев се съгласи, че смяната на областните управители е стандартна процедура. За него по-интересен е сюжетът с предложението за смяна на главния секретар на МВР.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова