Не са възлагани каквито и да било ангажименти или правомощия на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ от страна на „Гранична полиция“, съобщиха от дирекцията за БТА. И допълниха, че нямат сключени споразумения за съвместна дейност с НАКЗТ.

През ноември 2024 г., поради необходимост, при пресичане на нелегална миграция в близост до хижа „Петрохан“, НАКЗТ е предоставила дрон с термовизионно наблюдение, с което е подпомогната полицейската работа на терен. От ГДГП уточняват, че при оказаното еднократно съдействие няма възникнали инциденти. Не са регистрирани и сигнали за превишени правомощия от страна на НАКЗТ.

Припомняме, че от 2022 г. до момента са получени четири сигнала, засягащи дейността на сдружението и на свързани с него лица.

Неправителствената организация придоби публична известност основно покрай проверки, институционални спорове и медийни сигнали за нарушения в защитени зони, природни паркове и територии с екологичен режим. Трима от членовете на НАКЗТ бяха открити мъртви край хижа „Петрохан“, а още трима - в района на връх Околчица. Изгорялата сграда на хижата е служила за убежище на НПО-то.

