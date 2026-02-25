Двама души загинаха при тежко пътнотранспортно произшествие тази сутрин по пътя между Белоградчик и село Рабиша, в района на село Върба. Сигналът за катастрофата е подаден около 5:30 часа на телефон 112. Към мястото незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

По първоначални данни лек автомобил напуснал пътното платно и се блъснал челно в крайпътно дърво. На място са загинали 74-годишният водач от село Дъбравка и 54-годишна жена от село Рабиша, пътувала на предната седалка.

Други двама пътници - 46-годишна жена и 7-годишно момче, са транспортирани и настанени за лечение в МБАЛ - Видин.

Директорът на Видинската областна болница д-р Ивета Найденова съобщи за NOVA, че детето е с разкъсно-контузна рана на шията и с възможно сътресение на мозъка, а жената, пътувала в автомобила, е с фрактура на бедрена кост. В следствие на инцидента и 39-годишна жена е приета с контузия на гръдния кош, а друг пътник е с открита рана на главата.

Извършва се оглед на местопроизшествието от оперативна група. По случая е образувано досъдебно производство.