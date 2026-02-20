Сникма: Димитър Иванов, NOVA
Двама души са загинали
Тежка катастрофа с двама загинали и двама ранени е станала в ранния следобед край хасковското село Войводово.
Инцидентът е възникнал около 14:30 часа, малко след разклона от главния път за Кърджали. По първоначална информация лек автомобил е излязъл от платното за движение и се е преобърнал в крайпътно дере. В колата са пътували четирима души - 45-годишна жена с момче на 8 години и двама възрастни, мъж на 56 години и жена на 66 години. Колата е шофирана от мъжа.
Детето и 45-годишната жена са транспортирани в МБАЛ Хасково за преглед и лечение. Другите двама пътници са загинали на място.
На мястото на произшествието работят екипи на пожарната, които са разрязали автомобила. Полицията извършва оглед и изяснява причините за тежкия инцидент.
Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през земеделски площи в района.
