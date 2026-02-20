Кола с 18-годишен шофьор блъсна и уби жена в Пазарджик. Инцидентът е станал на прав участък на ул.“Стефан Стамболов“ към 23:20 часа снощи. Жената пресичала, когато е била пометена от лекия автомобил. След това колата се забила в светофарна уредба и я съборила, разказаха пред NOVA очевидци.

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов съобщи, че загиналата е на 48 години, украинска гражданка, пребиваваща законно в страната.

Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. Той има книжка от месец. Тепърва ще се установява скоростта, с която е шофирал в момента на инцидента. Задържан е за 24 часа. По случая Окръжната прокуратура е образувала досъдебно производство.