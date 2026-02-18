Трамвай блъсна и уби жена в София, потвърдиха за NOVA от Спешна помощ.

Снимка: Facebook групата "Катастрофи в София"

Инцидентът е станал в близост до болница "Пирогов" на булевард "Ген. Тотлебен". На място е изпратен спешен екип, който е констатирал смъртта. Самоличността ѝ не е установена.

5-годишно дете загина при тежка катастрофа във Видинско

Снимка: Facebook групата "Катастрофи в София"

Сигнал за произшествието е подаден и до пожарната в 16.25 ч. Изпратен е един екип. Трафикът е затруднен. От ЦГМ поясниха за NOVA, че движението на трамваините линии 4,5 и 15 е било спряно временно в 16:37 ч. То е възстановено малко преди 18.00 ч.