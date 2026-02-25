Европейската комисия съобщи, че утре ще даде начало на нова инициатива за осигуряване на по-лесен достъп до кредити за държавите от ЕС, граничещи с Русия, Беларус и Украйна. Целта е да се помогне на въпросните страни да се справят с предизвикателствата, свързани с войната.

Инициативата е в подкрепа на България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния, и се осъществява в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Северната инвестиционна банка, Банката за развитие на Съвета на Европа и националните банки от деветте засегнати държави. Предвижда се да бъдат осигурени поне 28 милиарда евро частни и публични инвестиции в тези региони.

Граничещите с Русия и Беларус региони са изправени пред най-сериозните последици от военното нападение срещу Украйна и страдат от сериозни търговски пречки, намаляване на населението заради затварянето на границите и последиците от санкциите, налагани срещу Русия от ЕС, се посочва в съобщението.

ЕС предостави политическа, техническа и финансова подкрепа на тези региони за подобряване на инфраструктурата, икономическата устойчивост, отбранителните способности и възможностите за заетост. Отчита се, че е необходима допълнителна помощ.

Редактор: Цветина Петкова