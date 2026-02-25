За първи път беше представен завършеният проект „Звукът на победата - Панорама „Плевенска епопея 1877”, който е уникална комбинация от аудио технологии и дигитална достъпност.

Известни картини бяха трансформирани в музикално преживяване

Проектът е спечелен в обявената в края на 2025 година от Министерството на културата сесия за „Целево финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии“. Той е по Тема 3 - „Дейности по представяне на движимото културно наследство в постоянните експозиции на музеите и художествените галерии“ и е финансиран изцяло от Министерството на културата на стойност 127 942,40 лв.

Снимка: "Булфото"

Целта е да се обогати съществуващата експозиция чрез внедряване на съвременни звукови и визуални технологии от най-висок клас. Проектът създава нови нива на взаимодействие и ангажираност на посетителите, предоставяйки завладяващо преживяване, което засилва тяхната връзка с историята на Плевенската епопея и оставя трайни и незабравими спомени.

Снимка: "Булфото"

Това се постига чрез: Създаване на звукова картина, която ще позволи на посетителите да съпреживеят историческите събития по един по-дълбок и завладяващ начин. Подобряване на цялостното качество на водените турове чрез иновативна система за повдигане на гласа на екскурзоводите. Интегриране на мултиезична платформа за по-голяма достъпност до информацията за международни посетители и хора с увреден слух.

Снимка: "Булфото"

Проектът е още една стъпка към развитието на културния туризъм в Плевен и региона, както и към по-достъпно и въздействащо представяне на българската история, убедени са от екипа, реализирал проекта.

Редактор: Станимира Шикова