Сериозно замърсяващи автомобили се движат легално по улиците на София, показва ново изследване на международен екип експерти, проведено по покана на екологично сдружение „За Земята“. Резултатите сочат, че около една трета от изследваните коли отделят значително повече вредни емисии, отколкото се отчита при задължителния технически преглед.

Специалистите посочват, че методът за контрол в България не отразява реалното замърсяване. По думите на Ивайло Попов от „За Земята“, използваните в момента данни не показват пълната картина. Той демонстрира на практика как се измерва количеството фини прахови частици при дизелов автомобил.

В предходните дни екипът е изследвал различни автомобили, като е измервал нивата на азотни оксиди в движение и в покой, както и фините прахови частици. Резултатите показват сериозни отклонения - една трета от превозните средства не отговарят на стандартите за качество на въздуха, а при измерванията на азотни оксиди около 90% не покриват изискванията, обяснява Попов.

Той подчертава, че техническият преглед в България измерва димността – тоест затъмняването на светлината от изгорелите газове, но не и реалния брой или маса на частиците.

Според експертите връзката между възрастта на автомобила и нивото на замърсяване не е автоматична. По-решаващ фактор е дали автомобилът има изправна система за пречистване – DPF филтър при дизеловите коли или катализатор - при бензиновите.

Те уточняват, че подобна технология за измерване вече се използва в Нидерландия, Германия, Белгия и Швейцария, а Европейската комисия предлага тя да бъде въведена като задължителен стандарт в целия ЕС.