Министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов свика оперативна среща с ключови институции от гражданската авиация и отбранителния сектор, за да обсъдят координацията на въздушния трафик на летище „Васил Левски“ - София, във връзка с провежданата партньорска мисия на НАТО. Целта бе да се гарантира нормалното и безопасно функциониране на най-голямото българско летище.

„Координацията и взаимодействието между институциите са от ключово значение, за да гарантираме безопасността, сигурността и нормалното функциониране на гражданската авиация“, подчерта Исмаилов. Той посочи, че военните и цивилните структури трябва да работят в пълен синхрон при планирането и координирането на всички действия.

В срещата участваха заместник-министърът на отбраната Йордан Божилов, заместник-министърът на транспорта Димитър Недялков, ръководствата на ДП „Ръководство на въздушното движение“, Държавния авиационен оператор, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“, представители на „Гранична полиция“, „Военна полиция“, концесионера на летището „Соф Кънект“, посолството на САЩ и Военновъздушните сили на САЩ.

От срещата стана ясно, че всички текущи дейности на летището се изпълняват без затруднения и без промени в разписанията на гражданските полети. Беше постигнато съгласие, че активната и навременна комуникация с обществото е ключова за ограничаване на спекулациите и разпространението на дезинформация.

Редактор: Ралица Атанасова