37-годишен неправоспособен шофьор беше задържан след опит да избяга от полицейска проверка на път II-66. Случаят е от 25 февруари, когато водачът отказал да спре на полицейски сигнал и увеличил скоростта на автомобила в посока Нова Загора.

Снимка: Георги Манев, NOVA

За да спре колата преди навлизането ѝ в с. Караново, полицията използвала лента с шипове. При проверката е установено, че водачът няма книжка. Мъжът отказал тест за наркотици, което е четвърти пореден отказ за такава проверка в досието му.

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка, баща му опита да осуети ареста

Снимка: Георги Манев, NOVA

В операцията участвало и полицейско куче. Извършителят е задържан за 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.