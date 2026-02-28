-
След размяната на удари в Близкия изток: Политическият отзвук у нас
-
Отвъд границата - избори и нови правила
-
Иван Демерджиев: Дечев е длъжен да направи сериозни кадрови промени в МВР
-
Вътрешният министър: Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР
-
След смъртта на Ел Менчо - какво се случва в Мексико и безопасна ли ще е страната за мачовете от Световното
-
Йордан Божилов: България не е и няма да бъде част от военна операция срещу Иран
От президентските институции обявиха, че следят със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия Изток
Вълна от политически реакции у нас след ударите на САЩ и Израел срещу Иран.
От президентската институция обявиха, че следят със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток.
"Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН. Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток", гласи позиция на Илияна Йотова. "Президентът в качеството на върховен главнокомандващ на Въоръжените сили е в постоянен контакт със съответните български институции и органи за сигурност. Редовно получава необходимите доклади и предложения и в зависимост от развитието на обстановката предприема и ще предприема съответните действия съгласно законите на Република България", се казва още в съобщението.
Заседанието на Съвета по сигурността в Министерския съвет беше съпътствано от напрежение. Част от политическите формации отправиха критики, че не са били поканени. От ГЕРБ-СДС изпратиха позиция, че при военно напрежение прозрачността и включването на парламентарните сили не са „предизборна арена“, а гаранция за доверие. И призоваха служебния премиер Андрей Гюров незабавно да запознае партиите с взетите решения.
ГЕРБ-СДС: Гюров незабавно да запознае партиите с решенията на Съвета за сигурност
Пред сградата на Министерския съвет пък се събраха представители на партия „Възраждане” с искане да участват в заседанието на Съвета. От правителствената прессслужба разпространиха позиция, че в Съвета по сигурност към Министерския съвет членуват само представители на кабинета, службите за сигурност и Президентството.
Костадинов и привърженици на "Възраждане" блокираха входа на Министерския съвет
„Военната операция срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции", се казва в позиция на „ДПС-Ново начало”. „За да се справи с кризата, служебният кабинет трябва да взаимодейства с Народното събрание като върховна институция в парламентарната република, вместо да политиканства на дребно и да се опитва да обслужи частно-партийни интереси, както направи днес", се казва в позицията.
Пеевски: Операцията срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции
От БСП призоваха за деескалация и за връщане към дипломатическите усилия за решаване на споровете.
БСП за ударите над Иран: Призоваваме за деескалация и завръщане към дипломацията
От ИТН искат президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност.
ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила, натискът ще дойде върху външните граници на Европа
А Румен Радев пише, че разрушителната война в региона представлява огромна заплаха за международния мир.
Румен Радев: Тревожно е, че дипломацията все повече отстъпва пред силата
ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
Последвайте ни