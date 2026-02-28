Вълна от политически реакции у нас след ударите на САЩ и Израел срещу Иран.

От президентската институция обявиха, че следят със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток.

"Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН. Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток", гласи позиция на Илияна Йотова. "Президентът в качеството на върховен главнокомандващ на Въоръжените сили е в постоянен контакт със съответните български институции и органи за сигурност. Редовно получава необходимите доклади и предложения и в зависимост от развитието на обстановката предприема и ще предприема съответните действия съгласно законите на Република България", се казва още в съобщението.

Заседанието на Съвета по сигурността в Министерския съвет беше съпътствано от напрежение. Част от политическите формации отправиха критики, че не са били поканени. От ГЕРБ-СДС изпратиха позиция, че при военно напрежение прозрачността и включването на парламентарните сили не са „предизборна арена“, а гаранция за доверие. И призоваха служебния премиер Андрей Гюров незабавно да запознае партиите с взетите решения.

ГЕРБ-СДС: Гюров незабавно да запознае партиите с решенията на Съвета за сигурност

Пред сградата на Министерския съвет пък се събраха представители на партия „Възраждане” с искане да участват в заседанието на Съвета. От правителствената прессслужба разпространиха позиция, че в Съвета по сигурност към Министерския съвет членуват само представители на кабинета, службите за сигурност и Президентството.

Костадинов и привърженици на "Възраждане" блокираха входа на Министерския съвет

„Военната операция срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции", се казва в позиция на „ДПС-Ново начало”. „За да се справи с кризата, служебният кабинет трябва да взаимодейства с Народното събрание като върховна институция в парламентарната република, вместо да политиканства на дребно и да се опитва да обслужи частно-партийни интереси, както направи днес", се казва в позицията.

Пеевски: Операцията срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции

От БСП призоваха за деескалация и за връщане към дипломатическите усилия за решаване на споровете.

БСП за ударите над Иран: Призоваваме за деескалация и завръщане към дипломацията

От ИТН искат президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила, натискът ще дойде върху външните граници на Европа

А Румен Радев пише, че разрушителната война в региона представлява огромна заплаха за международния мир.

Румен Радев: Тревожно е, че дипломацията все повече отстъпва пред силата

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ина Григорова